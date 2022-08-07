Армения хочет выйти из Трехстороннего заявления от 2020 года?

Автор: доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Обратиться к этим заметкам меня побудили последние событиями в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента на территории Азербайджана. Возникло много вопросов, на которые хотелось бы пролить свет.

Президент Азербайджана неоднократно подчеркивал, что требования Азербайджана выдвигаются исключительно в рамках Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Устава ООН и логики мирной повестки. Об этом свидетельствуют и предложенные Азербайджаном пять базовых пунктов мирного договора. Все предложения Азербайджана - это возвращение Республики Армения в русло международного права с целью установления равноправных соседских отношений, построения мирного Южного Кавказа. А неожиданное абсурдное утверждение премьер-министра Пашиняна, что Азербайджан желает выйти из Трехстороннего заявления, в очередной раз убеждает в неадекватности армянского руководства. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года - акт капитуляции Республики Армения в 44-дневной войне. И с чего вдруг Азербайджану выходить из него?

Из заявления Пашиняна стало известно, что Республика Армения подписала документ, определяющий мандат РМК еще в ноябре 2020 года, т.е. непосредственно по итогам 44-дневной войны. Кто попробует доказать нам легитимность этого документа? Две страны определяют мандат миротворческих сил на оккупированной территории третьего государства?

Секретарь Совбеза Республики Армения Армен Григорян делает заявление о завершении вывода ВС Армении до сентября с.г., а Пашинян во время операции "Возмездие" заявляет, что ВС Республики Армения в Карабахе нет. Что бы это значило? Это - взаимоисключающие заявления завравшегося армянского руководства, которые не основаны на международно-правовых документах, подписанных Республикой Армения.

Попробуем разобраться.

В соответствии с пунктом 4-м Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Обратите внимание, выводу подлежат не только ВС Республики Армения, а все "армянские вооруженные силы". Иначе говоря, в зоне ответственности РМК не должно оставаться ни регулярных войск Республики Армения, ни каких-либо других армянских вооруженных формирований. Это важнейшее условие соглашения, которое не выполнено.

Но здесь есть и другой важный момент, который упускается из виду. Миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил, т.е. вывод армянских вооруженных сил является УСЛОВИЕМ ВВОДА РОССИЙСКОГО МИРОТВОРЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА! Невыполнение этого условия позволяет Азербайджану признать незаконным ввод его на суверенную территорию Азербайджана. Поэтому РМК, в первую очередь заинтересован в выводе "армянских вооруженных сил".

Информации, публикуемые в российских и армянских СМИ, побуждают к необходимости контроля за соблюдением и пункта 3-го указанного Заявления. В соответствии с ним миротворческий контингент Российской Федерации развертывается в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Однако, в прессе имела место информация о размещении на территории, подконтрольной РМК, войск МЧС, строительных частей и т.п. Необходимо иметь в виду, что служащие войск МЧС в соответствии с российским законодательством являются военнослужащими, а значит должны укладываться в тот количественный состав, который определен соглашением. Мы надеемся на четкое соблюдение российской стороной данного положения.

Теперь о Лачинском коридоре. Несмотря на экстренные условия подготовки и принятия Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, это вполне сбалансированный документ. Согласие Азербайджана на функционирование Лачинского коридора на нашей территории сбалансировано открытием транспортного сообщения через Западный Зангезур между Нахчыванской автономией и остальной частью Азербайджана. Это вытекает из содержания, положений и смысла данного соглашения. Опровергать это может либо слепой, либо лишенный возможности прочесть и понять этот документ.

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Однако армянская сторона в духе своих традиций отрицания очевидного не исполняет свои обязательства. Таким образом, нарушается и 9-й пункт Заявления. В соответствии с этим пунктом "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". В соглашении не указывается, с какой даты открывается транспортное сообщение, либо какие события или действия должные предшествовать этому открытию. А это, в соответствии с юридической техникой подготовки и толкования подобных документов, означает, что транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и НАР открывается с момента подписания данного документа. Дополнительного согласия Республики Армения для перемещения транспортных средств по Зангезурскому коридору не требуется. Республика Армения и погранвойска ФСБ России должны лишь выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Трехсторонним соглашением. Это подтвердят и уважающие себя армянские юристы.

Перемещение Лачинского коридора, а вместе с ним и РМК также основано на пунктах Заявления и возвращении из-под армянской оккупации этого района Азербайджану. Естественно, должен быть возвращен и административный центр этого района - город Лачин. Азербайджан пошел на уступки и согласился на временное функционирование этого коридора через город Лачин на три года. Естественно, что в связи с готовностью нового коридора Лачин должен быть освобожден, а коридор будет функционировать по вновь построенному маршруту. А то, что армяне только сейчас начинают строить свой восьмикилометровый участок дороги, так это их проблема. Никто их ждать не собирается. Непонятен саботаж Республикой Армения и этого пункта соглашения.

Так кто же хочет выйти из трехстороннего документа?

И, наконец, последнее. Вопрос обеспечения прав этнических армян - граждан Азербайджана гарантировано обеспечивается нашим государством. Это же мы гарантирует этническим армянам Карабахского региона Азербайджана.

Однако, необходимо уже давно взять за правило, что параллельно мы должны требовать от армянской стороны в отношении изгнанных из находящегося под контролем Республики Армения Западного Зангезура 300 тысяч этнических азербайджанцев. Эти лица более 30 лет находятся в Азербайджане в статусе беженцев, и все эти годы живут надеждой на возвращение на родные земли. Все вопросы этнических армян в Карабахском регионе Азербайджана должны рассматриваться в увязке с правами этнических азербайджанцев Зангезура.

Сегодня Азербайджан в состоянии гарантировать реализацию этих прав.