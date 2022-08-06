Армянам пора расстаться со своими иллюзиями, пошире открыть глаза и уши

Автор: Тофик Аббасов,

политический аналитик

Армяне все прекрасно видят и слышат, но изображают из себя людей несведущих, хотя получается у них это неубедительно. В ответ на наши конкретные меседжи они всегда отвечают неадекватно. Это, видимо, происходит из-за изъянов мозговой деятельности, потому что здравомыслящие люди, всегда правильно оценивая обстановку, в которой находятся, пытаются предпринимать именно те действия, которые гарантируют спокойствие и безопасность для них самих в первую очередь. В данном случае мы видим, что армянские силы, безусловно, имеющие четкую связь с Ереваном, с диаспоральными структурами, получают обратно пропорциональные меседжи о необходимости поддерживать напряженности в нашем регионе, мешать мирным инициативам Азербайджана в поствоенных условиях. Также ставится задача создавать хаотичную атмосферу, которая дает возможность рассказывать всему миру о якобы отсутствии у горстки армян Карабаха твердых гарантий безопасности, представлять нас варварами, которые только и думают, как свершить этническую чистку и выдворить оттуда армянское население.

Безусловно, эти расчеты нам хорошо известны. В отличие от армян, мы не только хорошо видим и слышим, но еще и умеем правильно планировать и прогнозировать. Для нас последние события не стали неожиданностью. Контроль над ситуацией в регионе проживания армянского населения налажен на высоком уровне, мы наблюдаем за продвижением террористических групп и элементов, понимаем суть, причины и следствия того, что происходит в тех местах, где они пока что пользуются определенной свободой. Армяне злоупотребляют этой свободой, при этом считая, что присутствие российских миротворцев является стопроцентной гарантией безнаказанности. При этом они не могут не понимать, что переходят красные черты и критические линии. Прекрасно они это понимают, но рассчитывают, что останутся безнаказанными. На этих расчетах была построена провокация в Лачине, в результате чего погиб молодой азербайджанский солдат. Этот теракт был бурно отпразднован в армянских соцсетях как чуть ли не победа. Но на следующий день в результате операции "Возмездие" сами армяне потеряли более сорока человек. Данные еще уточняются, но что потери крупные, мы точно знаем. Уничтожен блок-пост, артиллерийский дивизион и так далее. Все эти объекты уничтожены вместе с личным составом. Это ответ армянам, взявшим на прицел азербайджанского солдата. Последняя провокация была огромной ошибкой сепаратистов, а за подобные ошибки следует жестоко расплачиваться.

Армяне до сих пор пребывают в заблуждении, что размещенные в Карабахе российские миротворцы будут им помогать и заслонять своей спиной. Они также уверены, что мировое сообщество встанет за них горой, начнет отстаивать права армян Карабаха и так далее. Все это глупые и пустые фантазии, абсолютно не согласующиеся с реалиями региона. Все эти разговоры не имеют никакой цены, не стоят и выеденного яйца, потому что Карабахский регион - это международно признанная территория Азербайджанской Республики. И как бы они там не изощрялись, сколько бы сепаратисты не поднимали свои нелегитимные флаги, как бы их не подбадривал Ереван, все происходящее в Карабахе находится под нашим наблюдением. И то, что представляет угрозу безопасности наших военнослужащих и наших мирных граждан, будет ликвидироваться самым жестким способом. Пусть армяне расстаются со своими иллюзиями, пошире откроют глаза и уши, чтобы понять, что их ожидает в будущем.

Мы предоставили армянам уже достаточно шансов. Сегодня повторяется история. На протяжении многих лет Президент Ильхам Алиев приглашал армянскую сторону к мирному процессу, к разумному мышлению, к компромиссам, указывал, что необходимо договориться, потому что Первая Карабахская война и так унесла много жизней. Но армяне не соглашались и получили 44-дневную войну.

Очень смешно слышать те глупости, которые произносит в эти дни премьер-министр Армении Никол Пашинян. Я просто удивляюсь уровню примитивности и архаичного мышления армянского руководства. По идее, все это давным-давно, особенно после осени 2020 года должно было улетучиться. Пашинян предлагает установить линию соприкосновения, вернуться к вопросу статуса и так далее.

Они могут говорить все, что угодно и сколько угодно, но конец будет таким, каким он был 3 августа. Мы видели на различных медиа ресурсах видео-кадры, свидетельствующие о том, насколько точно работают азербайджанские военнослужащие, уничтожая объекты, представляющие угрозу для нашей страны. Заявления Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева должны стать для армян настольной книгой, памяткой, которая будет постоянно напоминать о том, что железный кулак никуда не делся, и будьте добры принимать во внимание реалии и делать правильные выводы. Иначе будет происходить то, что произошло 3 августа.

Что касается реакции мира на последние события, то он больше не подвергает сомнению то, что говорит и показывает Баку. Миру давно все стало ясно. Это только до армян туго доходит. Если мы победили в войне, восстановили территориальную целостность, вряд ли у кого-то есть сомнения, что Азербайджан не будет терпеть эту авантюрную военно-политическую игру. Всё, время для послаблений и снисхождений давным-давно вышло. Будьте добры следовать букве закона, тому, что прописано в правовых актах Азербайджанской Республики. Мы ответственны за все, что происходит на наших территориях, поэтому в случае возникновения нештатных ситуаций будут предприниматься действия такого характера. Мир давно уяснил, что Президент Ильхам Алиев делает то, что говорит, и то, что считает нужным, не нарушая при этом норм международного права. Все его действия адекватны.

Мы видели, как распоясался армянский террор на наших территориях. Результатом было разрушение и уничтожение всего и вся на 20 процентах территорий Азербайджана. То же произошло с нашей культурной составляющей и на территории Армении, о чем проинформировано ЮНЕСКО, ООН, другие международные структуры и посредники, которые некогда к нашему несчастью занимались "мирным урегулированием карабахского конфликта".

Тем, что Азербайджан раскрыл объятия всему мировому сообществу, приглашает на свои территории иностранных журналистов, политиков, экспертов, историков, дипломатов и показывает, что там происходит, мы обезоружили те силы, которые благоволили армянам, верили их инсинуациям, их яркой и наглой лжи. Никаких аргументов даже тем, кто симпатизировал армянам, мы не оставили. Даже эти люди понимают, что нельзя переходить грань, нельзя обманывать мировое сообщество, устраивать нападки на страну, которая подверглась жесточайшей агрессии и вандализму, потеряла огромные территории, пережила этнические чистки и культурный геноцид. Наши ценности разграблены и теперь появляются на различных зарубежных торгах. То есть мы - пострадавшая сторона, но армяне, вместо того, чтобы подумать о репарациях, принести извинения за сотворенное зло, задуматься о гуманитарных программах, которые могли бы как-то смягчить вину, опять наглеют и снова испытывают наше терпение. Мировое сообщество это все прекрасно понимает. В мире уже осознали, кто является возмутителем спокойствия, кто строит политику на вымышленных исторических фактах и кто от всего этого страдает. Мы достаточно перенесли из-за авантюризма Армении и мирового армянства, и пора положить этому конец.

Сегодня идет обратный процесс, и те силы в мире, которые некогда поддерживали армян, тоже облагоразумились, осознали, что к чему. Совесть им подсказывает, что следует признать безоговорочное право Азербайджана на защиту своей территории и ценностей, безопасность своих граждан. Это наше неотъемлемое суверенное право, и мы от него никогда не откажемся. Если армянские варварские аппетиты снова будут угрожать безопасности и благополучию нашей страны и народа, противник опять получит так, что мало не покажется.