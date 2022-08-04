Минобороны о ситуации в Карабахе и на госгранице

После проведенной азербайджанской армией операции "Возмездие" на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также на государственной границе, сохраняется относительное затишье.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.