https://news.day.az/politics/1484523.html Минобороны о ситуации в Карабахе и на госгранице
Минобороны о ситуации в Карабахе и на госгранице
После проведенной азербайджанской армией операции "Возмездие" на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также на государственной границе, сохраняется относительное затишье.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.
"Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
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