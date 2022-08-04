Источник: Агентство международной информации Trend

Провокации вооруженных сил Армении наносят ущерб мирному процессу в регионе, сказала Trend аналитик по национальной безопасности, американский эксперт Ирина Цукерман, передает Day.Az.

Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа провели террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии. В результате погиб военнослужащий ВС Азербайджана Кязымов Анар Рустам оглу.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов, и разместить там новые боевые позиции.

В результате ответной операции "Возмездие", осуществленной подразделениями азербайджанской армии, были взяты под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.

В рамках операции уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате уничтожена или получила ранения живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

Цукерман отметила, что армянская армия продолжает совершать провокации как на границе с Азербайджаном, так и на азербайджанской территории с момента принятия трехстороннего заявления, несмотря на присутствие российских миротворцев, которые временно дислоцированы здесь для обеспечения мира.

"Эти провокации варьировались от вторжения до физического нападения. Международное сообщество не приняло никаких мер в отношении Армении для обеспечения выполнения трехстороннего заявления и полного вывода войск с освобожденных территорий. Продолжая действовать таким образом, армянские вооруженные силы наносят ущерб мирному процессу в регионе", - сказала Цукерман.

Она отметила, что действия Армении также противоречат работе, направленной на подписание мирного договора, которая ведется на данный момент.

"Увы, эти провокации Армении также имеют цель отвлечь Азербайджан от восстановления освобожденных территорий. Само присутствие военных формирований Армении на суверенной территории Азербайджана неприемлемо", - подчеркнула Цукерман.