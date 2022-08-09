Видный дипломат стал членом Международного центра Низами Гянджеви

Председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, занимавший пост министра Турции по делам Европейского Союза в 2014-2015, 2015-2016 годах, стал членом Международного центра Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в центре.

Волкан Бозкыр в настоящее время является депутатом Великого национального собрания Турции. Он возглавлял кабинет и был советником по международным отношениям президентов Тургута Озала и Сулеймана Демиреля в 1992-1996 годах, а также послом Турции в Евросоюзе в 2005-2009 гг.

Основная цель Международного центра Низами Гянджеви - содействие глобальным событиям и мероприятиям во имя установления мира, мирного сосуществования и справедливости в мире. В то же время центр занимается изучением наследия выдающегося представителя азербайджанской науки и культуры, гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви, его популяризацией в мире, а также продвижением толерантности, взаимопонимания и межкультурного диалога. Для изучения и пропаганды литературного наследия Низами Гянджеви была сформирована сеть, состоящая из известных местных и зарубежных ученых. Центр объединяет влиятельных бывших глав государств и правительств, а также международных экспертов.