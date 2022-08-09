Бывший премьер-министр и экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым стал членом Международного центра Низами Гянджеви.

Об этом Day.Az сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

Генсек организации Ровшан Мурадов отметил, что Центр превратился в одну из важных платформ, на которых в настоящее время обсуждаются актуальные мировые вопросы: "За 10 лет работы Центр организовал заседания высшего уровня в таких странах, как Болгария, Китай, Египет, Франция, Греция, Италия, Израиль, Иордания, Латвия, Молдова, Польша, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, США".

Членами Центра являются такие всемирно известные политики, как Вайра Вике-Фрейберга, Колинда Грабар-Китарович, Виктор Ющенко, Александр Квасневский, Гордон Браун, Хелен Кларк, Борис Тадич, Петр Порошенко, Георгий Маргвелашвили, Амре Муса, Ципи Ливни, Ив Летерме, Керри Кеннеди, Валдис Затлерс.