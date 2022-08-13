Операция "Возмездие" стала ответом на провокацию Армении

В начале августа в Карабахском регионе Азербайджана с Арменией произошли короткие, но кровопролитные столкновения. "В результате военной провокации со стороны вооруженных сил Армении погиб военнослужащий Азербайджана. Спецоперация "Возмездие", проведенная ВС АР, стала ответом на участившиеся военные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований Армении на территории страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного болгарского информационного агентства Cross.

МИД Азербайджана также заявил, что вся ответственность за инцидент лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело свои незаконные вооруженные формирования с территории соседней страны", - пишет Cross.

"Эти провокации со стороны Армении являются грубым нарушением трехсторонних соглашений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении, а также договоренностей, достигнутых при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля", - отметили в агентстве.

Cross подчеркнуло, что в тот же день глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил текущую ситуацию по телефону со специальным представителем Европейского союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клааром.

Азербайджан и Армения являются соседними государствами ЕС и поддерживают с ним партнерские отношения в рамках программы "Восточное партнерство".

"Азербайджан как стратегический партнер ЕС в сфере энергетики вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы. В целях диверсификации 31 декабря 2020 года осуществлена ​​первая коммерческая поставка газа из АР в Европу, а также в Болгарию", - добавило в заключение агентство.