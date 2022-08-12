Премьер-министр Японии направил письмо Али Асадову

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поблагодарил премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова за адресованное ему письмо соболезнования в связи со смертью видного государственного деятеля страны, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

В благодарственном письме Ф.Кисида особо подчеркнул, что в сентябре текущего года будет отмечаться 30-летие установления азербайджано-японских дипломатических отношений. Была выражена надежда на дальнейшее развитие отношений сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Премьер-министр Японии отметил, что работал над развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Японией и, как последователь воли Синдзо Абэ, приложит все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей.