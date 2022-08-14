Никаких сепаратистов и террористов на азербайджанской земле не будет

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Значение дорог, коммуникаций невозможно переоценить. Они всегда играли незаменимую роль в развитии человеческого общества. Без коммуникаций невозможно говорить ни о развитии, ни о взаимовлиянии культур, ни об установлении предсказуемого порядка. Цивилизация потому и выжила, что люди общались, обменивались, создавались мосты взаимодействия.

Сегодня мы видим, насколько все это актуально в нашем регионе. Армения почти полностью утратила не то что свое влияние, но и вообще все показатели суверенного государственного образования. Армяне не осознают до конца, что военные преступники вроде Кочаряна, Саргсяна, их сподвижников, многочисленных бандитов и террористов, взяли в заложники карабахским конфликтом не только какую-то часть азербайджанцев, но и всех армян Карабаха. Почти тридцать лет националисты измывались над своими соплеменниками. Их нельзя назвать для граждан Армении соотечественниками, потому что это жители Азербайджана, наши граждане. Они были в массовом порядке взяты в плотное кольцо, им были внушены фальшивые идеи о некоем статусе и какой-то независимости. И сегодня, когда вся эта идеологическая мишура рассыпалась, не выдержав испытания временем и изменениями в нашем регионе, армяне сами должны поднять вопрос привлечения к суду этих военных преступников, которые до сих пор мутят воду и не дают им сделать свободный выбор.

Президент Ильхам Алиев во вчерашнем интервью раскрыл интересную деталь. Оказывается, в последние месяцы строительство новой дороги в обход Лачина шло безо всякой охраны со стороны миротворцев, а азербайджанские строители и местные армяне контактировали. Последние даже помогали. Это очень важный показатель развития ситуации. Азербайджанский народ, если строит дорогу, то это средство взаимодействия, взаимного обмена, взаимного доверия. И люди на местах понимают, что их спасение только в одном - избавиться от навязанной им фальшивой идеи самоопределения, идеи, не выдерживающей критики, чтобы вернуть все на круги своя. Ведь прекрасно жили армяне Азербайджана в советские годы. А на закате СССР вдруг горстка авантюристов откуда-то из Франции, США, России начала их пичкать чреватыми мыслями, идеями о том, что они, дескать, должны самоопределиться, жить в каких-то особых условиях и всячески доказывать свою идентичность. Чем все это закончилось - хорошо известно. И сегодня Президент Ильхам Алиев говорит: перед нами никто не устоит. Мы выдержали мощнейший прессинг международной реакции. Это действительно была реакционная политика, проводимая армянством, проникшим во французские, американские организации, в правительственные и парламентские круги этих стран. Конгрессмены, сенаторы, политики подсели на лоббистские каналы и нездоровым путем нарабатывали свои барыши и дивиденды. Это были бонусы, полученные на несчастье армян Азербайджана.

Президент четко указывает на то, что дороги вспять не будет. Азербайджан имеет четкий план действий, который предполагает возвращение до конца августа в родную гавань и Лачина, и Суса, и Забуха. И, естественно, это еще один взнос в нашу победу, это продолжение нашего победного шествия, которым руководит Президент Ильхам Алиев.

С армянской стороны звучит недовольство новой дорого и заявления о ее несогласованности с Ереваном. Мы вполне согласованно действовали с российской стороной и уведомительно - с армянской. С Арменией нам нечего согласовывать, они проигравшая сторона и должны действовать по нашим лекалам. Мы победители и это право завоевали. А коль скоро Россия выступает здесь модератором и посредником, она, само собой, в курсе наших инициатив и полностью поддерживает курс нашего Президента, нацеленный на скорое установление окончательного и долгосрочного мира. Тут никаких неожиданных поворотов просто не может быть. Мы закладываем основы четкого порядка, когда армяне, живущие на азербайджанских землях, будут чувствовать себя под гарантиями Азербайджанского государства, приняв юрисдикцию нашей страны.

Мы себя полностью ощущаем победителями, перед всем мировым сообществом продемонстрировали свои возможности, наше единство, боеспособности нашей армии. Армяне все эти годы пропагандировали гнусную идею о том, что они смогли создать армию победителей, а азербайджанцы вообще не способны воевать, что мы не воины, а торговцы, и так далее. Но мы ясно показали, кто чего стоит.

Прослушав интервью Президента Ильхама Алиева, я еще раз убедился, что у нас очень сильная армия, большие возможности и глава государства блестяще распоряжается национальным ресурсом, чтобы наше государство предстало в образе состоявшегося субъекта мирового сообщества. Чтобы показать, что все эти успехи происходят из истории, ментальности и традиций нашего народа. Мы всегда были вояками, умели отстаивать свою национальную идею. У нас очень интересный культурно-исторический код, демонстрирующий, что мы одинаково умеем и созидать, и воевать. В этом двуедином факторе проявляется сущность азербайджанского народа. И Президент Ильхам Алиев, который всегда советует молодому поколению глубже изучать историю страны, задавать себе вопрос, кто мы и куда движемся, делает это не случайно. У нас и в прошлом было много побед, были интересные повороты в судьбе народа, когда мы делали правильный исторический выбор. Сегодняшний наш выбор сделан в пользу развития, процветания, участия в глобальном интеграционном процессе, который идет в мире всегда.

Одним из главных оружий нашего государства является долготерпение. Президент Ильхам Алиев почти с момента избрания его главой государства в 2003 году, настойчиво приглашал Армению к миру и взаимным компромиссам. Семнадцать лет этот человек, прекрасно владеющий ситуацией, являющийся блестящим организатором и управленцем, очень креативным политическим деятелем, пользующимся уважением и авторитетом среди мировой политической элиты, настойчиво, стоически удерживал свой курс. Но, осознав, что не мировое сообщество, ни Армения, ни мировое армянство, ни лоббисты Армении абсолютно не стремятся в процесс мирного сосуществования, он принял историческое решение. И осенью 2020 года произошло то, что должно было произойти. Так что армянам следует понять, что наше терпение это не слабость, что наше выжидание это наша сила. Мы противнику, оппонентам даем возможность осознать, что сделать что-то в противовес тому, что предлагает официальный Баку, вариантов нет. И если они хотят обойтись наименьшими издержками, они должны следовать предложениям азербайджанской стороны.

Весь мир проинформирован о том, что делает сегодня Азербайджан. Азербайджан строит коммуникации, новую инфраструктуру в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре, то есть в регионах, по которым прошелся армянский смерч. Хотя если быть точнее - не смерч, а саранча. Армянская агрессия действительно напоминала нашествие саранчи, после которого ничего не остается.

Мы отстраиваем населенные пункты, прокладываем коммуникации, решаем вопросы энергоснабжения этих регионов, их обеспечения газом и водой. Все это происходит на глазах всего мира, и иностранные инвесторы проявляют большой интерес к тому, что делается в освобожденных регионах, которые скоро начнут реинтегрироваться в общую систему жизнедеятельности страны. Участие в этом процессе обещает определенные выгоды, а также является престижным. Любая компания, пробующая свои силы на такой огромной площадке, оставляет свой почетный автограф, создает узы взаимодействия с азербайджанскими деловыми кругами, с Азербайджаном. И так мы расширяем круг наших партнеров и друзей, укрепляем скрепы мирного сосуществования.

Если Армения, сейчас, когда построена альтернативная дорога, не захочет поставить в конфронтации точку, пусть - это их проблемы, пускать еще дальше углубляются в отрицательную спираль. Это их выбор. До сих пор не перестаю удивляться - насколько зашоренные, примитивные и пещерно отсталые эти оккупанты, что красивые и звучные азербайджанские топонимы они заменили на безобразно звучащие армянские. При всем при том, что в этих местах армяне никогда не жили вообще. Не было их ни в городе Лачин, ни в Забухе, ни в Сусе. Нигде! Армяне повелись на увещевания идеологов, которые не видят дальше своего носа, и обрекли себя в течение почти тридцати лет на проживание в условиях казарменного режима, зомбированные главари которого требовали отделения исконных азербайджанских земель от республики. Немыслимо, но даже сегодня огрызок марионеточного режима продолжает обещать армянам какую-то новую безопасность, какое-то самоопределение и статус. Отвечая на вопросы журналиста, Президент еще раз посоветовал армянской стороне не увлекаться глупостями. Никакого статуса не будет, никакого самоопределения и никакой поддержки из-за рубежа - Азербайджан суверенное состоявшееся государство, реализующее свои законные права и ничем не нарушающие нормы международного права. Граждане армянской национальности могут здесь спокойно жить. Президент Азербайджана гарантировал им все права и свободы наравне с другими гражданами страны, независимо от национальности.

Все точки над "и" проставлены, и теперь выбор за теми людьми, которые сейчас мечутся, не знают, что им делать, что предпринять. Однозначно одно - никаких сепаратистов, бандитов, террористов на азербайджанской земле не будет. Их дни сочтены. Они должны либо убраться с наших территорий, либо сдать оружие и беспрекословно принять азербайджанское гражданство.

Наш же выбор четкий, ясный и понятный. Мы сделаем все, чтобы наши вынужденные переселенцы вернулись в Лачин.