https://news.day.az/politics/1487366.html Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" - ФОТО
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" - ФОТО
В рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" на военной базе Отар Казахстана начался предварительный этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на этом этапе команды на бронированных боевых машинах, преодолев различные препятствия на маршруте, выполнили огневые задачи из пулеметов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
На первом этапе конкурса азербайджанские артиллеристы, проявив профессионализм, уничтожили все цели точным огнем.
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