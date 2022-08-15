Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня"

В рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" на военной базе Отар Казахстана начался предварительный этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на этом этапе команды на бронированных боевых машинах, преодолев различные препятствия на маршруте, выполнили огневые задачи из пулеметов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На первом этапе конкурса азербайджанские артиллеристы, проявив профессионализм, уничтожили все цели точным огнем.