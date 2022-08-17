Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» - ФОТО
В рамках "Армейских международных игр-2022" в Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Второй экипаж азербайджанской команды успешно выступил в индивидуальном заезде. Преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, артиллеристы точным огнем уничтожили из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов заданные цели.
Решением судей, азербайджанским военнослужащим, продемонстрировавшим профессионализм, было присуждено третье место среди девяти команд.
Первое место заняли артиллеристы Казахстана, а на втором месте расположились российские артиллеристы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре