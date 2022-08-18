Армяне снова устроили поджоги в Лачине

Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, которые должны покинуть город Лачин, села Забух и Сус до конца августа, продолжают разрушать и поджигать дома и леса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несколько дней назад армяне, которые должны были покинуть Лачин, подожгли территории Азербайджана.

Распространились видеозаписи, на которых отчетливо видно, как армяне разрушают и поджигают дома и леса.