Вся армянская военная инфраструктура разнесена в щепки

Вся армянская военная инфраструктура, которая могла быть бы потенциально использована для провокаций на участках границы в Лачинском и Кяльбаджарском направлениях, была разнесена в щепки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.