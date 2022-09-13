https://news.day.az/politics/1494988.html Вся армянская военная инфраструктура разнесена в щепки
Вся армянская военная инфраструктура разнесена в щепки
Вся армянская военная инфраструктура, которая могла быть бы потенциально использована для провокаций на участках границы в Лачинском и Кяльбаджарском направлениях, была разнесена в щепки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре