Азербайджанская армия уничтожила два комплекса ПВО C-300 Армении

Уничтожены два комплекса ПВО C-300 Армении, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.