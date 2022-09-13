https://news.day.az/politics/1494990.html Азербайджанская армия уничтожила два комплекса ПВО C-300 Армении
Азербайджанская армия уничтожила два комплекса ПВО C-300 Армении
Уничтожены два комплекса ПВО C-300 Армении, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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