Почему Армения решилась на широкомасштабную провокацию на границе?

Существет несколько причин того, почему Армения решилась на широкомасштабную вооружённую провокацию против Азербайджана. Во-первых, Ереван пытается затянуть подписание мирного соглашения. До сих пор не начался процесс делимитации и демаркации границ. Во-вторых, Армения противится открытию Зангезурского коридора, то есть вопросы разблокировки транспортных коммуникаций всё ещё не нашли своего решения.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, есть и другие, не менее важные причины эскалации ситуации на азербайджано-армянской границе.

"Армения считает, что таким способом может добиться возвращения вопроса статуса Карабаха в повестку дня. В Ереване рассчитывают, что обострение ситуации приведёт к тому, что Баку пойдёт на уступки в этом вопросе. Именно поэтому Армения отказывается признавать новые реалии в регионе, возникшие после второй Карабахской войны", - пояснил он.

Что касается возможности создания демилитаризованной зоны вокруг азербайджано-армянской границы, экс-советник госсекретаря США подчеркнул:

"Очевидно, что при наличии демилитаризованной зоны между противоборствующими сторонами возникновение конфликта менее вероятно. Но ключевой вопрос заключается в том, кто будет контролировать/патрулировать эту зону, приведёт ли этот шаг к заморозке текущего обострения или станет шагом к более широкому урегулированию".

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Абдул Керимханов