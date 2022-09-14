https://news.day.az/politics/1495285.html Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана - СПИСОК
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана - СПИСОК
Минобороны Азербайджана обнародовало список военнослужащих, погибших в результате провокации Армении на границе, передает Day.Az.
Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.
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