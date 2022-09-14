Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана

Минобороны Азербайджана обнародовало список военнослужащих, погибших в результате провокации Армении на границе, передает Day.Az.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.