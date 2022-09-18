Армения пообещала Пелоси выйти из ОДКБ

Антироссийские настроения в Армении обрели новый пик и теперь Ереван, председательствующий в ОДКБ, намерен выйти из организации назло России по заказу США.

Слушая речи Нэнси Пелоси, которые она сегодня высказала во время визита в Армению, можно придти к выводу, что обещание выйти из ОДКБ от армянских властей она уже получила.

"США не комментируют членство Армении в ОДКБ и возможность ее выхода из Организации, решения должен принимать Ереван. Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решения принимает Армения. Мы можем говорить только о нашей готовности содействия. Мы здесь, чтобы понять, что мы можем сделать, чего от нас ожидают по вопросам безопасности", - сказала спикер палаты представителей США на пресс-конференции, комментируя митинг за выход Армении из Организации.

По словам Пелоси, выходит, что США выдвинули свои требования и предложения Еревану, теперь осталось официально об этом под каким-то соусом объявить. Штаты понимают, что сейчас самое идеальное время, чтобы оторвать Армению от Москвы, ведь Америка давно пытается насолить России, пытаясь вмешаться в региональные процессы. Подобные махинации могут дестабилизировать хрупкий мир в регионе.

Стоит напомнить еще и о фондах, финансируемых США, которые долго пытались сделать из России врага армянского народа, активно продвигая русофобию, выставляя РФ главным виновником кризиса в стране. Такие организации уничтожают пророссийские взгляды в Армении, насильно навязывают западные настроения и мышление. Теперь, когда в Армению в наглую прибыла Пелоси во время митинга против ОДКБ, цель, кажется, близка к достижению.