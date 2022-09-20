https://news.day.az/politics/1496984.html Турция и впредь будет рядом со своими азербайджанскими братьями в их борьбе - Эрдоган на Генассамблее ООН
Турция и впредь будет рядом со своими азербайджанскими братьями в их борьбе - Эрдоган на Генассамблее ООН
Турция и впредь будет рядом со своими азербайджанскими братьями в их борьбе.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"С освобождением от оккупации азербайджанских земель в регионе открылось историческое "окно". Турция предприняла очень важные шаги для установления мира и стабильности в регионе. Хотя ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни омрачила наше общее дело, верим, что в скором времени отношения между двумя странами нормализуются и в регионе наступит мир", - сказал Президент Турции.
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