Турция и впредь будет рядом со своими азербайджанскими братьями в их борьбе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"С освобождением от оккупации азербайджанских земель в регионе открылось историческое "окно". Турция предприняла очень важные шаги для установления мира и стабильности в регионе. Хотя ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни омрачила наше общее дело, верим, что в скором времени отношения между двумя странами нормализуются и в регионе наступит мир", - сказал Президент Турции.