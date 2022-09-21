https://news.day.az/politics/1497093.html В Азербайджане подготовят новый законопроект о диаспорских организациях
В Азербайджане подготовят новый законопроект о диаспорских организациях
Будет подготовлен новый законопроект "О соотечественниках, проживающих за рубежом, и диаспорских организациях".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в план работы осенней сессии комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.
С целью подготовки законопроекта будут проведены слушания.
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