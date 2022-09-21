В Азербайджане подготовят новый законопроект о диаспорских организациях

Будет подготовлен новый законопроект "О соотечественниках, проживающих за рубежом, и диаспорских организациях".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в план работы осенней сессии комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

С целью подготовки законопроекта будут проведены слушания.