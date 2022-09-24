События 12-14 сентября должны послужить уроком для Еревана

Сегодня, когда каждый гражданин Азербайджана видит наш развевающийся флаг над освобождённым городом Лачин, наши сердца наполняются радостью. Поднимая азербайджанский флаг в центре города 21 сентября, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев еще раз заявил, что этот флаг будет развеваться здесь вечно. Лачин, имеющий важное геостратегическое положение, был одним из развитых районов Азербайджана до оккупации. Однако оккупация нанесла значительный ущерб экономике района, пострадала государственная и частная собственность, а население Лачина подверглось этнической чистке. Здесь также глубоки следы армянского вандализма. Природные ресурсы области были разграблены и использованы в качестве источника дохода.

Об этом Day.Az сказал председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (АХИК), депутат Милли Меджлиса (парламента) Саттар Мохбалиев.

Депутат напомнил о том, как правительство Армении, попирая все принципы международного права, целенаправленно переселяли в Лачинский район армянских беженцев из Сирии и Ливана с целью изменения этнического состава.

"Азербайджан неоднократно информировал об этих военных преступленях международные организации, в частности, Минскую группу, взявшую на себя миссию по урегулированию конфликта. Однако сопредседатели МГ ОБСЕ к подобным военным преступлениям страны-агрессора относились равнодушно и под разными предлогами тормозили процесс урегулирования конфликта. Словом, Минская группа не выполнила своих обязательств из-за несправедливой позиции и двойных стандартов. ВС Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с честью выполнили эту миссию, восстановили нарушенные Арменией принципы международного права, преподали сепаратистам урок и уничтожили армию агрессора всего за 44 дня боевых действий", - отметил он.

Как подчеркнул наш собеседник, армянская сторона по-прежнему не хочет смириться с новыми реалиями в регионе, прибегая к военным провокациям и продолжая минный терроризм.

"Такое поведение Армении свидетельствует о том, что они не намерены адекватно реагировать на призывы Азербайджана к миру. Они не понимают, что все усилия страны-победителя основаны на мире и стабильности в регионе и направлены на всестороннее развитие региона в целом. Им следует сделать серьезные выводы из событий, произошедших 13 сентября этого года. В Ереване должны осознать, что единственный выход для армян - это мирный договор, продиктованный страной-победительницей", - заключил Саттар Мохбалиев.

Абдул Керимханов