Джейхун Байрамов принял участие в заседании группы "G77 и Китай" в ООН

23 сентября 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 46-м ежегодном заседании группы "G77 и Китай" в ООН на тему "Устранение продовольственного, топливного и финансового кризисов и пути достижения Целей устойчивого развития".

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, выступая на заседании, в котором приняли участие министры иностранных дел 134 стран, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность глобальной солидарности и сотрудничества в борьбе с продовольственным, топливным и финансовым кризисом, а также ликвидации их последствий. Была выражена уверенность в том, что G77 может способствовать консолидации совместных усилий, а также укреплению солидарности, сотрудничества в борьбе с указанными глобальными проблемами.

Было отмечено, что, несмотря на то, что Азербайджан является относительно новым членом G77, он стремится внести активный вклад в работу этой группы. В этой связи министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан как действующий председатель Движения неприсоединения (ДН) стремится наладить эффективное взаимодействие между ДН и G77.

Министр отметил, что после окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном, восстановления территориальной целостности Азербайджана в регионе возникли новые реалии. В частности, глава МИД подчеркнул в этом контексте, что транспортный узел, формируемый путем восстановления коммуникаций и реализацией проекта Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой.

Также было отмечено, что Азербайджан оказал международную гуманитарную, техническую и финансовую помощь более чем 80 развивающимся странам в решении проблем, вызванных пандемией COVID-19, и продолжит оказывать свою поддержку в качестве одного из надежных партнеров в рамках сотрудничества Юг-Юг.