Армения тянет время c подписанием мирного соглашения

В издании "Нью-Йорк Таймс" вышла статья Мэтью Мпок Бигга под заголовком "Пытаясь понять конфликт между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Day.Az, в статье говорится об очередном витке противостояния, произошедшего на прошлой неделе.

В самом начале статьи автор пишет о дипломатических усилиях США по урегулированию напряженности, в частности, встречах в Нью-Йорке государственного секретаря США Энтони Дж. Блинкена с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном с целью организации прямых переговоров между главами МИД. Встреча состоялась после того, как на прошлой неделе в ходе боевых действий между двумя странами погибли в общей сложности сотни военнослужащих. Вспышка утихла, но встреча на высоком уровне отражает опасения того, что причины противостояния не устранены.

В статье отмечается, что Россия является давним покровителем Армении, а член НАТО Турция - ключевым союзником Азербайджана, поддержавшим его в войне 2020 года. И хотя американские дипломаты пытались сохранить нейтральность посредника, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в минувшие выходные "вмешалась" в ситуацию, посетив Армению, чтобы выразить поддержку и заявить, что "недавнее насилие было развязано азербайджанцами". Эта поездка, отмечает автор, была воспринята как политический ход Пелоси в преддверии промежуточных выборов в ноябре этого года. Ее сопровождали два члена Конгресса, имеющие армянские этнические корни.

Далее в статье говорится, что "конфликт" сосредоточен вокруг региона, оспариваемого на протяжении десятилетий. Гористая область "Нагорный Карабах" давно находится в центре диспута между Арменией и Азербайджаном. Признанный на международном уровне как часть Азербайджана с преобладающим этническим армянским населением, этот регион провозгласил независимость в конце советского периода. Последовала многолетняя война между Арменией и Азербайджаном, в результате которой погибли десятки тысяч человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. После заключения в 1994 году соглашения о прекращении огня под контроль Армении перешли Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, которые юридически являются частью Азербайджана. В 2020 году Азербайджан, при мощной поддержке Турции и используя ударные дроны, отвоевал большую часть Карабаха и прилегающих районов.

В результате прекращения огня, достигнутого при посредничестве России, большая часть территории осталась в руках Азербайджана, армянские войска отступили, и туда вошли хорошо вооруженные российские миротворцы, отмечает Мэтью Мпок Бигга. Теперь, ссылается он на аналитиков, Азербайджан настаивает на том, чтобы Армения признала суверенитет Азербайджана над "Нагорным Карабахом" и пошла на другие уступки.

Однако последняя вспышка конфликта произошла в другом месте, пишет автор. Каждая сторона по-своему интерпретирует то, как эти боевые действия начались. Армения заявила, что Азербайджан "напал", и что 105 ее военнослужащих были убиты, а шесть гражданских лиц ранены. Азербайджан же заявил, что его военные действия были "ответными мерами" на провокацию со стороны Армении. Несмотря на то, что ядром конфликта остается "Нагорный Карабах", боевые действия в этот раз происходили непосредственно на неделимитированной границе между двумя государствами.

Организация Объединенных Наций заявила, что 12 сентября вдоль международной границы между двумя странами были зафиксированы тяжелые бои с применением артиллерии и беспилотников. Министерство иностранных дел Азербайджана говорило об "инциденте" на "предполагаемой границе", но Армения заявила, что Азербайджан атаковал три города в самой Армении.

Азербайджан настаивает на своих требованиях, Армения, похоже, тянет время, считает автор. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении подписать соглашение, но его внутренние оппоненты осудили сделку, которую они теперь называют "предательской". Однажды, а именно после прекращения огня в 2020 году, он уже столкнулся с массовым гневом.

У Азербайджана три требования: отказ Армении от своих претензий на Карабах, демаркация межгосударственной границы на ее условиях и контроль за безопасностью еще не построенного автомобильного и железнодорожного коридора в нахчыванский эксклав, который также соединит Азербайджан с Турцией.

Для России и Турции это деликатная ситуация. У России две роли в этом диспуте - роль нейтрального посредника и одновременно гаранта безопасности Армении. Первая роль помогала ей избежать обвинений, связанных со второй. Но Москве будет тяжело сохранить двойственность своей роли, если ситуация обострится. В 2020 году, напоминает Стронски, линия разграничения сторон проходила по территории Азербайджана. Теперь же армянские и азербайджанские военные стоят практически лицом к лицу на все еще недемаркированной государственной границе.

Мировые державы призывают к миру. Но им также нужен природный газ. На этой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал обе стороны вернуться к переговорам и отказаться от дальнейших боевых действий.

Вашингтон давно стремится к влиянию на Южном Кавказе и других государствах бывшей советской империи. Европейский Союз, тем временем, продолжает свои усилия по заключению мирного соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана провели в Брюсселе несколько раундов переговоров при посредничестве председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля. Тем не менее, положение Европы сейчас осложняется тем, что она ищет дополнительные поставки природного газа, чтобы компенсировать потерю российского импорта из-за войны в Украине. В середине июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Азербайджан, чтобы подписать соглашение с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время визита она заявила, что Азербайджан является "надежным, заслуживающим доверия" партнером, завершает свою статью Мэтью Мпок Бигга.