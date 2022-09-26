Грузия и Азербайджан усиливают борьбу с преступностью

Существующие дружеские и деловые отношения между Грузией и Азербайджаном способствуют тесному сотрудничеству в сфере правосудия.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорили на встрече генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Кямран Алиев, сообщает пресс-служба ведомства.

Генеральный прокурор Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках 27-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров (МАП), которые проходят в Тбилиси 25-29 сентября.

На встрече в Генеральной прокуратуре Грузии Ираклий Шотадзе поблагодарил Кямрана Алиева за плодотворное правовое сотрудничество между двумя странами.

На встрече стороны говорили о важности сотрудничества между двумя странами в направлении правосудия, обмена опытом в сфере борьбы с преступностью, достижениях и проблемах в сфере уголовного правосудия в Грузии и Азербайджане за последние годы, а также о дальнейшем укреплении совместной эффективной борьбы с преступностью.

По данным ведомства, на встрече присутствовали первый заместитель генерального прокурора Бакур Абуладзе, заместитель генерального прокурора Натия Меребашвили, начальник отдела международных отношений и правового обеспечения Ираклий Чилингарашвили и члены делегации Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В международной конференции прокуроров принимают участие 300 прокуроров из 60 стран, представители ООН, Европейского Союза, Совета Европы, Министерства юстиции США (DOJ), соответствующих департаментов, работающих в сфере уголовного правосудия, и специалисты высокого уровня, работающие в этой области.