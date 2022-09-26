Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном, это неизбежно

Нас ждут тяжелые решения, соглашения должны быть подписаны как с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил первый президент Армении, глава "АНК" Левон Тер-Петросян в интервью Первому каналу Армении.

Экс-президент признал, что Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном.

Похоже, что прозрение и очевидность неизбежного постепенно приходит ко всем, кто ранее пытался противиться мирным процессам на Южном Кавказе. Даже до Левона дошло, что другого выхода у официального Еревана, во-первых, нет, а, во-вторых, это единственный выход для армянского народа выйти из бедственного положения, в которое страна погружена более 30 лет.

Все это в первую очередь говорит об успехах внешней политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства не раз подчеркивал, что ситуация на Южном Кавказе развивается в мирном направлении. Армения единственная, кто отчаянно пытается помешать этим положительным процессам, но каждый дальновидный шаг, предпринятый Президентом Ильхамом Алиевым, оставил официальный Ереван без шансов на дальнейшее затягивание и попытки финтовать.

Жирную точку над этим всем поставила и недавняя трехсторонняя встреча Президента Азербайджана с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении. Напомним, что по итогам встречи стало известно, что стороны договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением.

"Мы заявили, что нуждаемся в мире, мирном соглашении. Для того, чтобы согласиться с этим, Армении потребовалось почти два года. Считаю это одним из наиболее важных итогов встречи. Конечно, многое будет зависеть от хода мирных переговоров, какими будут временные рамки и содержание. Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев подготовить и подписать мирное соглашение. Если армянская сторона проявит такую же волю, то, думаю, это реально. Мы выдвинули пять базовых принципов, на которые должно опираться мирное соглашение, и Армения приняла их", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев, раскрывая подробности встречи в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Позиция нашей страны логична и безупречна с точки зрения международного права. Кроме того, сама логика и объективная оценка существующих реалий подсказывает, что Армения должна быть как минимум так же заинтересована в подготовке мирного договора, как и Азербайджан. В том числе и потому, что она вязнет в болоте неразрешимых экономических и социальных проблем, будучи отрезанной от всех успешно реализуемых в регионе проектов.

Фактически, Левон Тер-Петросян признал все эти факты, а также дипломатические успехи Азербайджана. Особенно важно подчеркнуть, что подобное признание, констатация правоты Президента Ильхама Алиева, пришлось на канун такой важной и значимой даты, как 27 Сентября.