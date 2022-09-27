https://news.day.az/politics/1498575.html Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в Twitter в связи с 27 сентября - Днем памяти.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "27 сентября - День памяти! Да упокоит Аллах души наших шехидов!".
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