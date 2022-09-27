Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Днем памяти

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в Twitter в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "27 сентября - День памяти! Да упокоит Аллах души наших шехидов!".