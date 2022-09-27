Во французской прессе опубликована статья о попытках Никола Пашиняна помешать процессу делимитации границ

Французский новостной портал La Gazette опубликовал статью о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а также попытках помешать процессу делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, в статье говорится, что во время своего выступления на Генассамблее ООН Пашинян посетовал на недавнюю напряженность на границе и на то, что союзники не оказали Еревану военной поддержки.

"Заявления Пашиняна в связи с картами для делимитации усиливают вероятность того, что Армения не заинтересована в процессе делимитации и пытается его затянуть", - говорится в статье.

Также отмечено, что Пашинян, передавший с трибуны ООН месседж о новой напряженности, пожаловался на безразличное отношение союзников к вопросу безопасности Армении, указав на то, что в армянском обществе возникло недоверие к военному блоку - Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которого он является. Пашинян сказал, что ОДКБ удовлетворилась лишь отправкой миссии на границу.

Как отмечается в статье, обращение Еревана к ОДКБ о военной помощи, оставшееся без ответа, вызвало акции протеста в Армении. Протестующие требуют от официального Еревана выхода из ОДКБ. Из процессов в регионе и политического поведения Еревана ясно, что адресатом высказываний армянского премьер-министра с трибуны ООН является Москва, так как во время военной напряженности вопрос помощи Еревану других членов ОДКБ не обсуждался: "Эти государства имеют тесные связи с Азербайджаном. Поскольку военный союзник Еревана, на помощь которого он надеялся, оставил его в одиночестве, все надежды Армении были разбиты и гнев общества против России возрос", - говорится в статье.

В заключение в статье говорится, что Армения является страной, зависимой от России в политическом, военном и экономическом отношении, и движение Еревана к враждебному Москве полюсу, то есть в сторону США или Европы, является не иначе как попыткой самоубийства.

"То, что Армения осталась в одиночестве в регионе, не отказывается от своих территориальных претензий к Азербайджану, а также уклоняется от процесса делимитации границ и строительства Зангезурского коридора, не сулит армянскому государству и его народу ничего хорошего", - говорится в статье.