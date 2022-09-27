Решение о второй встрече глав МИД примут Азербайджан и Армения

Решение об организации второй встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в этом месяце примут обе страны.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о встрече госсекретаря Энтони Блинкена на прошлой неделе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

"Мы считаем, что продолжение прямых связей между Азербайджаном и Арменией в интересах не только их, но и всего региона, тех, кто находится за его пределами. Мы предложили двустороннюю, трехстороннюю, многостороннюю помощь, и, конечно же, Европейский союз играет важную роль", - сказал Нед Прайс.

Он также прокомментировал визит в Вашингтон помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева.

Отвечая на вопрос о том, является ли визит Хикмета Гаджиева частью продолжающегося процесса между Азербайджаном и Арменией, Нед Прайс отметил, что США находятся в постоянном контакте как с азербайджанскими, так и с армянскими официальными лицами.

"И это будет продолжено", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.