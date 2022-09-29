Восхищен усилиями Азербайджана по восстановлению освобожденных земель

Источник: Агентство международной информации Trend

Восхищен восстановительными работами, проводимыми правительством Азербайджана на освобожденных землях.

Об этом сказал Trend в четверг председатель Института стратегических исследований Пакистана, а также бывший посол Пакистана в Китае, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и ООН Халид Махмуд в кулуарах I Форума мозговых центров Азербайджана в Шуше, передает Day.Az.

"Я был очень опечален, увидев масштабы разрушений, учиненных оккупационными силами. Мало того, что была нарушена жизнь гражданского населения, разрушена инфраструктура, но даже места поклонения, такие как мечети, были осквернены. Вся земля покрыта минами, что еще больше усложняет процесс восстановления", - сказал экс-посол.

Он добавил, что в то же время приятно видеть, сколько усилий азербайджанским правительством и народом вкладывается в процесс восстановления, а также в строительство новой инфраструктуры.

"Такие инициативы, как "умные" города и села, аэропорт в Физули, который мы видели сегодня, действительно впечатляют. Я восхищен усилиями азербайджанского правительства и народа", - сказал Халид Махмуд.

Он подчеркнул, что Армении следует наконец начать двигаться в направлении прочного мира на благо всего региона.