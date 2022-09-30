Милли Меджлис принял заявление в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Исполнилась вторая годовщина начала Отечественной войны. В результате достигнутой в ней грандиозной Победы Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и положил конец оккупации своих земель", - говорится в заявлении.