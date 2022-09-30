Минская группа ОБСЕ осталась на второй год

В плане решения проблемы между Азербайджаном и оккупировавшей его земли Арменией страны, входящие в Минскую группу ОБСЕ, остались на второй год.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп.

Он отметил, что Турция всегда поддерживала и будет поддерживать Азербайджан в защите его прав, основанных на международном праве.

По словам Шентопа, в то время, как Турция прилагает усилия для установления мира в регионе, его коллега, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила провокационный визит в Армению. Председатель парламента Турции добавил, что визит Н. Пелоси может нанести ущерб мирному процессу в регионе.

"К сожалению, этот визит не будет служить никакой другой цели, кроме того, чтобы поощрять Армению, которая игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и во многих резолюциях Совета Безопасности ООН, ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы названа агрессором, нарушать международное право", - сказал он.



М.Шентоп сообщил, что, находясь в Армении, Пелоси планировала посетить Азербайджан с большой делегацией, но этот визит не состоялся из-за того, что спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова находилась за границей.