"Армения выйдет из ОДКБ, если..."

У Армении есть план, по которому мы начнём процесс выхода из ОДКБ до конца февраля 2023 года, если Россия и другие члены этой организации до этого времени не выполнят союзнические обязательства

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такую мысль высказал в беседе с Общественным телевидением Армении премьер-министр страны Никол Пашинян.

Напомним, что в четверг в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова ответила Пашиняну за его критику ОДКБ.

Звучащие от отдельных политических деятелей в Армении необоснованная критика ОДКБ не идет на пользу и не способствует поиску выверенных взаимоприемлемых решений. Где бы эти политики не находились, толку от подобных деструктивных заявлений мало", - сказала она.

Захарова также отметила, что Москва видит попытки ряда нерегиональных игроков привнести нестабильность в регион Южного Кавказа, который только получил шанс, оформленный в правовом русле на вход из затяжного кризиса.

"Эта линия деструктивная, крайне опасная. Наша страна продолжает энергичные усилия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе в контактах и с Баку, и с Ереваном. Соответствующие шаги предпринимаются и по линии ОДКБ. Конечно, необходимо обеспечивать устойчивый режим прекращения огня. Залог стабильности на Южном Кавказе - это полное выполнение всех положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении", - добавила она.

Кроме того, ранее Пашинян так и не принял генсека ОДКБ Станислава Зася, находившегося в Ереване. Премьер Армении вылетел в Нью-Йорк, где в рамках сессии Генассамблеи ООН провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом - врагом номер один ОДКБ и России.