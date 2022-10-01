Продолжается расследование в связи с захоронением в селе Фаррух

Продолжается расследование в связи с обнаруженным в селе Фаррух захоронением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Проводятся необходимые следственные действия в связи с обнаруженным в селе Фаррух захоронением. О его результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказал он.