https://news.day.az/politics/1499751.html Продолжается расследование в связи с захоронением в селе Фаррух
Продолжается расследование в связи с захоронением в селе Фаррух
Продолжается расследование в связи с обнаруженным в селе Фаррух захоронением.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
"Проводятся необходимые следственные действия в связи с обнаруженным в селе Фаррух захоронением. О его результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказал он.
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