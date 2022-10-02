Надежный партнер познается в беде - благодаря Президенту Ильхаму Алиеву азербайджанский газ пошел в Европу по IGB

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Ляман Зейналова

1 октября состоялась торжественная церемония открытия Интерконнектора Греция-Болгария (IGB), еще одного маршрута для транспортировки газа в Европу из Азербайджана, который зарекомендовал себя как надежного поставщика энергоресурсов.

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Болгарии Галаб Донев, Президент страны Румен Радев, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Северной Македонии Стево Пендаровски, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Газовый интерконнектор начал коммерческую эксплуатацию 1 октября в 7 часов утра по болгарскому времени. Примечательно, что ввод в эксплуатацию газопровода совпал с первым днем ​​нового газового года и началом отопительного сезона. Болгария сможет первоначально получать законтрактованный 1 миллиард кубометров газа из Азербайджана по IGB, пропускная способность которого составляет 3 миллиарда кубометров в год, с возможностью увеличения еще на 2 миллиарда кубометров.

Как сказал Trend совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен, запуск IGB важен на фоне серьезного давления на энергетическую безопасность, передает Day.Az.

"Важность создания новых межсистемных соединений в настоящее время очевидна, поскольку безопасность энергоснабжения энергоснабжения находится под серьезным давлением. Расширение энергетических связей в Европе, особенно на Балканах и в Юго-Восточной Европе, является необходимостью. Отсутствие взаимосвязей по-прежнему является серьезной угрозой для бесперебойных поставок нефти, газа и даже электроэнергии", - сказал эксперт.

Виддерсховен отметил, что наличие интерконнекторов позволяет укреплять общие связи и предоставляет возможные дополнительные маршруты, по которым энергоресурсы могут достигать различных рынков в регионе.

"В отличие от Северо-Западной Европы, где имеется большое количество интерконнекторов, регион Юго-Восточной Европы все еще менее развита, поэтому в настоящее время она подвержена высокому риску. Энергетическая карта региона также меняется к лучшему, так как большее количество интерконнекторов позволит увеличить объемы поставок, необходимые в остальной части Европы", - пояснил он.

Аналитик по энергетике S&P Global Commodity Insights Орнела Фигуринайте подчеркнула, что Интерконнектор Греция-Болгария сможет покрыть большую часть спроса Болгарии на газ в зимний сезон и позволит экспортировать газ в соседние страны.

Она отметила, что запуск интерконнектора между Грецией и Болгарией обеспечит столь необходимую диверсификацию и безопасность поставок газа в регион, который исторически сильно зависел от российского газа.

"Поскольку поставки газа из России в Болгарию прекратились в мае, а новый контракт еще не согласован, мощности хранения газа в Болгарии (примерно 0,5 миллиарда кубометра) недостаточно для покрытия потребности в отоплении в зимний сезон. Учитывая, что в отопительный сезон потребление газа в Болгарии повышает 10 милионов кубометров в сутки, 8 миллионов кубометров в сутки дополнительных мощностей, которые будут доступны через IGB, смогут покрыть большую часть спроса зимой и обеспечить достаточное заполнение хранилищ в летние месяцы", - добавила Фигуринайте.

Запуск этого проекта является еще одним примером того, что Азербайджан всегда держит свое слово вне зависимости от обстоятельств. Договор о поставок газа по IGB был подписан в 2013 году, тогда была совершенно другая рыночная конфигурация. И сейчас, когда меняется энергетическая карта Европы на фоне кризиса, Азербайджан обеспечивает бесперебойные поставки энергорусурсов, и более того, готов за короткие сроки еще больше увеличить экспорт. Азербайджан остается надежным парнером и в хорошее и в плохое время.