Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета народных представителей Индонезии

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова находится в столице Индонезии Джакарте для участия в VIII саммите спикеров парламентов стран-членов "большой двадцатки", передает Day.Az в среду со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В ходе визита Гафарова 5-го октября провела встречу с председателем Совета народных представителей Индонезии Пуан Махарани.

Сахиба Гафарова выразила Пуан Махарани признательность за направленное ей приглашение принять участие в саммите G20 в качестве спикера парламента Азербайджанской Республики и председателя Парламентской сети Движения неприсоединения. Данное мероприятие, сказала Гафарова, посвящено весьма актуальным темам, волнующим каждого в современном мире.

Она отметила, что в этом году исполнилось тридцать лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индонезией, добавив, что взаимные визиты на разном уровне стимулируют развитие двусторонних связей.

Было подчеркнуто обоюдовыгодное сотрудничество двух государств в рамках ряда влиятельных международных организаций. Сахиба Гафарова также отметила значительный вклад межпарламентских связей в развитие взаимоотношений, указав на необходимость дальнейшего расширения плодотворного сотрудничества наших парламентов и, в частности, взаимодействия групп дружбы. Большую роль в этом процессе играют взаимные визиты. Депутаты двух стран демонстрируют эффективную совместную деятельность в рамках ряда международных парламентских организаций - Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОИС, Азиатской Парламентской Ассамблеи, Парламентской сети Движения неприсоединения.

Гафарова отметила, что в период армянской оккупации азербайджанских земель Индонезия присоединялась к резолюциям Генассамблеи ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, и высоко оценила поддержку Индонезией правого дела Азербайджана. Кроме того, председатель Милли Меджлиса подчеркнула поддержку, которую Индонезия оказала инициативам, выдвигаемым Азербайджаном под эгидой Движения неприсоединения.

Председатель Совета народных представителей Индонезии Пуан Махарани сказала, что рада видеть председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову в своей стране, и отметила высокий уровень межгосударственных отношений. Махарани подчеркнула заинтересованность Индонезии в развитии взаимодействия с Азербайджаном во всех сферах, и сказала, что связи с Азербайджаном имеют особое значение для Индонезии. Выразив удовлетворение нынешним развитием двусторонних связей, Махарани выразила уверенность в продолжении этого прогресса.

Председатель Совета народных представителей коснулась значения роли двух парламентов в укреплении межгосударственных отношений и важности, которую индонезийский парламент придаёт продвижению своих связей с парламентом Азербайджана. Были отмечены заявления группы дружбы в индонезийском парламенте в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

По словам Пуан Махарани, Индонезия всецело поддерживает деятельность Парламентской сети Движения неприсоединения. Эта платформа крайне полезна для всех стран-участниц.

Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.