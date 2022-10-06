Объявлена дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое пройдет 11 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, повестка заседания включает следующие вопросы:

1. Законопроект об утверждении Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции "Об экстрадиции".

2. Законопроект об утверждении "Учредительного соглашения Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC)";

3. Законопроект об утверждении "Положения Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC)".

4. Законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры - ИСЕСКО "О размещении регионального отделения ИСЕСКО".

5. Законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении".

6. Законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой трудовой деятельности лицами, сопровождающими членов дипломатических представительств, консульств и постоянных представительств".

7. Законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Камбоджа об освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические паспорта".

8. Законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании "О сотрудничестве в области продовольственной безопасности между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Продовольственной и ветеринарной службой Латвийской Республики".

9. Законопроект об утверждении "Соглашения, заключенного в форме обмена письмами между Азербайджанской Республикой и Организацией экономического сотрудничества и развития "О присоединении к Инклюзивной рамке в качестве ассоциированного члена в проекте "Размывание налогооблагаемой базы и выведение прибыли из-под налогообложения (BEPS)".

10. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Европейской социальной хартии", "О присоединении к Конвенции "О правах инвалидов", "О присоединении к Факультативному протоколу Конвенции "О правах инвалидов", "О присоединении к "Марокканскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям" .

11. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине".

12. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб", утвержденное законом от 10 января 1995 года №947 (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве" (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон "О гранте" (первое чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

22. Законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" (первое чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности" (первое чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы "О социальном страховании", "Об основах финансов муниципалитетов", "О медицинском страховании" и "Об обременении движимого имущества" (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в законы "О бюджетной системе", "О страховании от безработицы" и "О Счетной палате" (первое чтение).

26. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в закон "О ветеринарии" (первое чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (первое чтение).

29. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании" (второе чтение).

30. Законопроект о внесении изменений в законы "О дорожном движении", "О нотариате" и "О государственном реестре недвижимости" (второе чтение).