https://news.day.az/politics/1501129.html Создана следственная группа по расследованию видеокадров с пытками военнослужащих - Кямран Алиев
Создана следственная группа по расследованию видеокадров с пытками военнослужащих - Кямран Алиев
Изучаются кадры, связанные с пытками как со стороны армянских, так и азербайджанских военнослужащих. Создана совместная с соответствующими структурами следственная группа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана.
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