Создана следственная группа по расследованию видеокадров с пытками военнослужащих

Изучаются кадры, связанные с пытками как со стороны армянских, так и азербайджанских военнослужащих. Создана совместная с соответствующими структурами следственная группа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана.

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