Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан продолжает одерживать победы как на поле боя, так и в дипломатии. Можно с полной уверенностью сказать, что благодаря решительной политической воле Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Армения вскоре будет принуждена к миру, и в регионе будет достигнут долгосрочный мир.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли, комментируя встречи Президента Азербайджана в Праге, передает Day.Az.

Он отметил, что в ходе переговоров, как всегда, были надежно защищены национальные интересы Азербайджана.

"Главный вопрос заключается в том, что, несмотря на серьезные усилия кругов, постоянно защищающих Армению, в результате большой принципиальности Президента Азербайджана был достигнут значительный прогресс в защите интересов нашей государственности и на пути к достижению мира. Серьезное значение имеют такие моменты, как признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, продвижение в вопросе определения границ, а также признание всем миром того, что вопросы, связанные с Карабахом, являются внутренним делом Азербайджана, разъяснение недопустимости внешнего вмешательства в этот вопрос. Считаю, что эти и другие результаты являются уникальным достижением азербайджанского государства", - сказал Керимли.

Он отметил, что главная цель Азербайджана - принудить Армению к миру, тем самым положив начало совершенно новому этапу развития в регионе Южного Кавказа.

"Новые реалии, созданные Президентом Азербайджана, принимаются и поддерживаются всем миром. Потому что наша цель - путем установления мира и безопасности в регионе дать импульс экономическому развитию, создать условия для более эффективного использования наших энергетических, транспортных и коммуникационных возможностей. Эта доброжелательная и прагматичная политика Азербайджана, несомненно, привлекает внимание международных кругов и высоко ценится. Военно-политическое руководство Армении, проявлявшее неконструктивность в течение последних двух лет, также вынуждено принять эти реалии", - сказал Керимли.

Он добавил, что говоря о состоявшихся в Праге встречах, особо следует подчеркнуть стремительно растущий авторитет Президента Азербайджана в Европе.

"Сегодня не только в Европе, но и во всем мире существует большое уважение и доверие к Президенту Ильхаму Алиеву и в его лице к азербайджанскому государству. Бесценный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность в мире, то, что он является надежным партнером во всех сферах, еще больше способствуют этому. Мы были свидетелями теплого отношения европейских лидеров к Президенту Ильхаму Алиеву как на встречах, проведенных несколько дней назад в Болгарии, так и вчера в Чехии. Все эти факторы показывают то, что азербайджанское государство и впредь будет уверенно двигаться к поставленным целям, и, как неоднократно подчеркивал глава государства, мы всегда добиваемся поставленной цели", - сказал Керимли.