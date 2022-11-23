https://news.day.az/politics/1513799.html Песков назвал мирный договор между Баку и Ереваном главной задачей
Песков назвал мирный договор между Баку и Ереваном главной задачей
Все стороны должны приложить максимум усилий к тому, чтобы Армения и Азербайджан пришли к мирному договору, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. И мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь, <...> с тем, чтобы эта задача была выполнена: помочь двум странам подписать мирный договор", - подчеркнул он.
Представитель Кремля обратил внимание, что тема мирного договора обрамлена огромным количеством деталей и нюансов, по которым нужно будет еще договариваться.
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