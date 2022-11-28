Одним из ярких наследий великого лидера Гейдара Алиева стала наша музыкальная школа при Центре культуры СГБ

Материал представлен в рамках совместного проекта АМИ Trend и Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс", посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Одним из ярких наследий великого лидера Гейдара Алиева, который всегда уделял особое внимание становлению и развитию национальных кадров и образовательной сфере, стала наша музыкальная школа при Центре Культуры Службы Государственной Безопасности (СГБ), сказала в интервью Trend директор школы, доктор философии по искусствоведению, заслуженный учитель Эльмира Гусейнова, передает Day.Az.

В этом году музыкальная школа при Центре Культуры СГБ отмечает свое 55-летие, которая за эти годы стала примером в образовательной сфере, отмечена большим успехами в деле музыкально-эстетического подрастающего поколения. Славная летопись учебного заведения, являющейся одной из передовых музыкальных школ страны, неразрывна связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. 21 июня 1967 года Гейдар Алиев в звании генерал-майора стал председателем КГБ при Совете Министров Азербайджанской ССР. А спустя всего лишь четыре месяца, 24 ноября 1967 года, издал указ о создании средней музыкальной школы на базе действующих с 1952 года десятилетних музыкальных курсов для детей сотрудников Комитета Государственной Безопасности (ныне - СГБ) и пограничников.

"Великий лидер Гейдар Алиев - выдающийся государственный деятель, который вписал свое имя не только в славную летопись страны, но и мировой истории. Вся его жизнь и неустанная деятельность была во благо развития и процветания нашей страны и народа, достижения успеха во всех сферах жизнедеятельности. Гейдар Алиев был феноменальной личностью, величие которой было признано в мировом масштабе. Азербайджан занял достойное место на международной арене благодаря дальновидности, мудрости, решительности, железной воле, богатому политическому опыту великого лидера. Мы гордимся своим великим лидером и с благодарностью вспоминаем его огромную плодотворную деятельность во имя страны. Гейдар Алиев - это эпоха, личность, создатель и архитектор независимого демократического Азербайджана, оставивший будущим поколениям развивающееся государство. Общенациональный лидер искренне любил свою страну, считая, что одними из ключевых элементов независимости и национальной идентичности является культура и образование, воспитание подрастающего поколения в высоких морально-нравственных и патриотических чувствах, духовный рост и профессиональное становление молодежи, ставшее основополагающей в государственной деятельности дальновидного лидера. И поэтому стоит особо отметить, что создание нашей музыкальной школы является свидетельством особого внимания, заботы о детях из семей военных, которым выпала ответственная миссия - оберегать безопасность своей страны!", - отметила Эльмира Гусейнова.

По ее словам, великий Гейдар Алиев обладал тонким музыкальным вкусом, отлично разбирался в искусстве и всегда оказывал особое внимание деятелям культуры. Несмотря на свою занятость, часто посещал различные творческие мероприятия, встречался с творческими деятелями, интересовался не только их достижениями, но и проблемами, способствуя их решению, всегда поддерживал талантливую молодежь.

"Когда Гейдар Алиев возглавлял КГБ республики, а затем стал первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР, он уделял нашей школе особое внимание. Мы постоянно проводили различные мероприятия в образовательной и культурной сферах, организовывали концерты, которые посещали сотрудники спецслужб и их семьи. И после его возращения к власти в 1993 году, несмотря на тяжелые условия в стране, наша школа была вновь в центре его внимания. Это забота и внимание и поныне оказывается со стороны его достойного сына, Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, под руководством которого доблестная и героическая армия после почти тридцатилетней армянской оккупации освободила наши земли и принесла мир древней земле Карабаха, где поныне идет активный процесс возрождения, жители стали возвращаться в родные дома. Мы очень гордимся этим и счастливы! Хотелось бы отметить, что в юбилейный 50-й год нашей школы многоуважаемый Президент Ильхам Алиев присвоил четырём нашим сотрудникам звание "заслуженный учитель" и отметил двоих государственной медалью "Терегги". В то же время СГБ отметила нашу школу юбилейной медалью "100-летие органов Государственной безопасности и внешней разведки", - сказала директор школы.

Отметим, что отец Эльмиры Гусейновой - генерал-майор, заслуженный юрист Азербайджана Бахадур Гусейнов. Он - ветеран Великой Отечественной войны, отмеченный боевыми орденами и медалями. Работал в пограничных войсках, дослужился до звания подполковник. В 1952 году в числе первых был награжден медалью "За отличие в охране государственной границы СССР". В 1963 году перешел на работу в органы государственной безопасности Азербайджанской ССР. С 1969 года был назначен председателем КГБ Нахичеванской Автономной Республики. С 1976 года - заместитель председателя КГБ Азербайджанской ССР, где проработал 10 лет. В 1986 году вышел в отставку в звании генерал-майора. Отмечен множеством государственных наград.

"Мой отец перешел в органы КГБ именно благодаря и по рекомендации Гейдара Алиева, который заметил честность, принципиальность и трудолюбие офицера пограничных войск, тем более, что великий лидер всегда уделял особое внимание национальным кадрам. На протяжении всей деятельности отца Гейдар Алиев всегда относился к нему с большим уважением, доверял ответственные дела и задания. И не только к моему отцу было такое отношение со стороны Гейдара Алиева, который всегда ценил в людях высокие человеческие качества, профессионализм и любовь к родной земле, но и к другим личностям, служившим во благо родины", - рассказывает Эльмира Гусейнова.

Интересно, что Эльмира Гусейнова с первого класса, с 1963 года, является ученицей этой школы. Затем окончила Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы и Азербайджанскую государственную консерваторию по классу фортепиано, где во время обучения (с 1978 года) стала преподавателем родной школы, посвятив ей более сорока лет жизни. И на протяжении последних шести лет возглавляет коллектив учебного заведения.

"И здесь особенно хотелось бы отметить деятельность Наили Мамедовой, которая была назначена директором этой школы указом Гейдара Алиева. Заслуженный учитель Азербайджана, профессор Наиля Мамедова отдала этому учебному заведению 48 лет жизни и до последних дней своей жизни оставалась в строю, искренне радуясь успехам родной для нее школы. Это школа для всех нас стала родным домом! На протяжении этих лет было проведено множество концертов, наши учащиеся выступали в различных проектах и фестивалях, в том числе за рубежом, неизменно добиваясь успехом. Традиционно, 10 мая в день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, мы проводим концерты с участием педагогов и учеников школы концерт в память о великой личности.

Сегодня музыкальная школа при Центре Культуры СГБ - современное образовательное учреждение, цели и задачи которого ориентированы на развитие и воспитание творческих музыкальных способностей юных исполнителей. Здесь созданы все условия для реализации творческих идей, воспитания подрастающего поколения. Юбилейную дату мы отмечаем в светлой, отремонтированной, теплой школе, которую обеспечена новыми музыкальными инструментами, за что от лица всего нашего коллектива - педагогов, учеников и их родителей, технического персонала - хочу в очередной раз выразить глубочайшую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и руководству СГБ. Символично, на открытии Центра Культуры в 2008 году после его капитального ремонта присутствовал Президент Ильхам Алиев, который, кстати, учился в классе профессора Наили Мамедовой. В школьном архиве бережно хранятся фотодокументы, среди которых есть поистине исторические снимки. На одном из них запечатлен после школьного концерта общенациональный лидер Гейдар Алиев с группой музыкальных деятелей, в числе которых и Наиля ханым Мамедова. Другой снимок сделан во время визита Президента Ильхама Алиева в Центр культуры СГБ, где Наиля Мамедова вручила некогда ученику музшколы, а ныне Президенту Азербайджана его же документ об успеваемости с отличными показателями за 1969/1970 учебный год", - отметила заслуженный учитель республики.

По ее словам, Азербайджан всегда славился своей толерантностью, уважительным отношением к представителям различных национальностей и конфессий, что также было воплощено в преподавательском коллективе.

"Мы гордимся нашими именитыми учениками, которые сегодня занимаются преподавательской и научной деятельностью, имеют звания и ученые степени, выступают на концертных сценах, являются лауреатами конкурсов и президентскими стипендиантами. Наши воспитанники часто выступают у нас с концертами, выражая благодарность своим учителям, что очень ценно для нас. Конечно, не все выпускники школы избрали своей профессией музыку, но, однозначно, они состоялись и как личности, и как профессионалы - каждый в своей специальности, сохранив любовь к прекрасному", - добавила Эльмира Гусейнова.

От имени АМИ Trend поздравляем музыкальную школу при Центре Культуры Службы Государственной Безопасности (СГБ) с 55-летием и желаем дальнейших успехов!