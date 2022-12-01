Армения признала Карабах частью Азербайджана

Одобрение армянской стороной на четырехсторонней встрече в Праге Алматинской декларации без оговорок решает вопрос статуса Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг в ходе пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Алматинская декларация гласит, что все союзные республики подтверждают нерушимость границ, в тех границах, которые существовали между республиками СССР, иными словами в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Азербайджанской ССР и когда это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином Мишелем без каких-либо оговорок, это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха", - сказал глава МИД России.