В Азербайджане расширен состав Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей

Расширен состав Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, лиц, имеющих заслуги перед народом, Отечеством, государством, шехидов.

Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, в состав комиссии включен председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша.