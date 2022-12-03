https://news.day.az/politics/1516489.html В Азербайджане расширен состав Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей
В Азербайджане расширен состав Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей
Расширен состав Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, лиц, имеющих заслуги перед народом, Отечеством, государством, шехидов.
Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно постановлению, в состав комиссии включен председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша.
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