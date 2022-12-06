Пять автомобилей для семьи Пашиняна из госбюджета Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Пока экономическая ситуация в Армении ухудшается с каждым днем, люди буквально голодают и не могут купить кусок хлеба, правительство страны продолжает тратить бюджетные деньги налогоплательщиков на своих прихоти и отпуска.

Не успело население Армении забыть дорогие автомобили спикера парламента Алена Симоняна, так газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники обрадовала армян новым решением правительства - теперь для премьер-министра Никола Пашиняна из госбюджета потратили более $500 тыс. на покупку новых внедорожников.

Как отмечает армянское издание, информация не опубликована, так как машины были приобретены тайным решением Службы национальной безопасности и переданы Службе государственной охраны для обслуживания Пашиняна и его семьи.

В целом для премьера скрытно купили 4 автомобиля Toyota Land Cruiser 300, стоимость каждой около $100 тысяч. Пятый - роскошный внедорожник Lexus LX500 с дизельным двигателем, цена оценивается в $130-150 тыс.

Сообщается, что Lexus LX с оперативными номерными знаками будет обслуживать Анну Акопян.

"Супругу премьера на данный момент обслуживает также другой роскошный внедорожник Lexus GX460. В пресс-службе СНБ не подтвердили и не опровергли эту информацию", - пишет "Грапарак".

Отметим, что около года назад для Пашиняна были приобретены еще 2 новых автомобиля: бронированный Lexus LX570 стоимостью около $250 тыс. и Toyota Hiace.

Помимо этого для Алена Симоняна на деньги голодающих налогоплательщиков купили автомобиль BMW 750Li xDrive LCI стоимостью $183 тыс. Пояснили подобную "срочную" растрату средств тем, что другой такой же BMW Алена "расходный и неэффективный"... В пояснении к проекту решения, который был принят в не обсуждавшемся на заседании пакете, сообщается, что "обслуживание нынешней машины BMW 750Li 2011 года становится расходным и неэффективным".

Напомним, что на днях в Армении заявили, что бедность в стране достигла рекордных 48%, а госдолг за последние 4 года увеличился на $3,1 млрд. (или 45,2%), достигнув $9,97 млрд..

Вместо того, чтобы правильно распоряжаться деньгами, армянское правительство устраивает пир во время чумы.