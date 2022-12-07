Французский юрист посетил Шушу

Французский адвокат Алан Тремолье, находящийся с визитом в Азербайджане, посетил культурную столицу Азербайджана - город Шуша.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Цель организации визита - показать гостю, что Азербайджан имеет древнюю историю, богатую культуру, а также продемонстрировать последствия армянского вандализма в Шуше, освобожденной от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, и масштабные строительные и восстановительные работы, проведенные нашим государством в древнем городе в послевоенный период.

А.Тремолье поделился своими впечатлениями о поездке и поблагодарил ее организаторов за предоставленную ему возможность увидеть культурную столицу.

"Для меня Шуша - это прежде всего исторический и культурный город. Я узнал Шушу и ее историю. Здесь камни и деревья говорят об одном и том же. Они рассказывают о перенесенных страданиях, о жестоком обращении, о большом горе и несправедливости. Спасибо всем, кто меня сопровождал. Спасибо всем, кто сделал эту поездку возможной", - сказал французский гость.

Он также подчеркнул важность установления мира на Южном Кавказе.