Глава Дагестана посетил Ичеришехер в Баку

7 декабря делегация под руководством главы Республики Дагестан (РФ) Сергея Меликова в рамках визита в Азербайджан посетила Ичеришехер в Баку, сообщает в среду Day.Az.

Гости, которых встретил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, ознакомились с Девичьей башней, Дворцовым комплексом Ширваншахов и подземной баней, были подробно проинформированы об истории и архитектурных особенностях памятников.

Также во время экскурсии состоялось посещение Центра традиционного искусства Ичеришехер, членам делегации были преподнесены памятные подарки от бренда "Дастан" Центра.