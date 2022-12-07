https://news.day.az/politics/1517584.html Глава Дагестана посетил Ичеришехер в Баку - ФОТО
Глава Дагестана посетил Ичеришехер в Баку - ФОТО
7 декабря делегация под руководством главы Республики Дагестан (РФ) Сергея Меликова в рамках визита в Азербайджан посетила Ичеришехер в Баку, сообщает в среду Day.Az.
Гости, которых встретил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, ознакомились с Девичьей башней, Дворцовым комплексом Ширваншахов и подземной баней, были подробно проинформированы об истории и архитектурных особенностях памятников.
Также во время экскурсии состоялось посещение Центра традиционного искусства Ичеришехер, членам делегации были преподнесены памятные подарки от бренда "Дастан" Центра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре