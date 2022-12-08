Премьер-министр Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама 7 декабря прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь премьер-министра Албании в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Эди Раму встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.