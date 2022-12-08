https://news.day.az/politics/1517620.html Премьер-министр Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Премьер-министр Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Премьер-министр Албании Эди Рама 7 декабря прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь премьер-министра Албании в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Эди Раму встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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