https://news.day.az/politics/1517714.html В 2023 г. председателем нацкомиссий по делам ЮНЕСКО стран ТЮРКСОЙ будет Азербайджан - Оджал Огуз
В 2023 г. председателем нацкомиссий по делам ЮНЕСКО стран ТЮРКСОЙ будет Азербайджан - Оджал Огуз
В следующем году председателем национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ будет Азербайджан.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель 8-го цикла национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз.
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