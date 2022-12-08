В 2023 г. председателем нацкомиссий по делам ЮНЕСКО стран ТЮРКСОЙ будет Азербайджан

В следующем году председателем национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ будет Азербайджан.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель 8-го цикла национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз.

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