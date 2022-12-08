https://news.day.az/politics/1517890.html Джейхун Байрамов проинформировал Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачинской дороге
Джейхун Байрамов проинформировал Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачинской дороге
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонной беседы проинформировал помощника госсекретаря США Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачинской дороге, сообщает Day.Az.
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