Джейхун Байрамов проинформировал Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачинской дороге

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонной беседы проинформировал помощника госсекретаря США Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачинской дороге, сообщает Day.Az.

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