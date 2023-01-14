Один день Гейдара Алиева: 14 января 1982 г.

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в ежедневной хронике.

14 января 1982 года. По инициативе и при участии общенационального лидера Гейдара Алиева в Шуше был открыт величественный мавзолей, возведенный над могилой Моллы Панаха Вагифа. Посетив город Гейдар Алиев также распорядился о проведении в Шуше Дней поэзии Вагифа.

Комплекс музея-мавзолея был построен над могилой гениального поэта на территории, расположенной неподалеку от Джыдыр дюзю. С учетом окружающей горной панорамы и градостроительных особенностей для строительства украшенного мрамором мавзолея прямоугольной формы было решено обратиться к композиционной структуре башнеподобных мавзолеев Азербайджана. При строительстве мавзолея были использованы местные традиции народного зодчества, монументально-декоративные средства и средства прикладной пластики. Внутри мавзолея установлен бюст Моллы Панаха Вагифа, изготовленный скульптором Альбертом Мустафаевым.

В результате оккупации Арменией города Шуша в 1992 году здание комплекса и все демонстрируемые здесь экспонаты были уничтожены. После славной Победы победоносной Азербайджанской армии по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который посетил мавзолей во время поездки в город Шуша 14 января, в день открытия гробницы 39 лет назад, здесь начались ремонтно-восстановительные работы и реконструкция.

Ремонтно-восстановительные работы и реконструкция в мавзолее были проведены Фондом Гейдара Алиева. Начиная с марта 2021 года на первоначальном этапе гробница прошла конструктивное обследование, были изучены меры по укреплению необходимых частей и подготовлены рабочие проекты. На основании рабочих проектов было выполнено конструктивное восстановление элементов специальными химическими материалами, рекомендованными зарубежными специалистами, приняты дополнительные меры против коррозии. Реконструирована кровля памятника. На основании информации, полученной в результате топографических, а также поисковых работ на территории, были найдены сломанные, разрушенные элементы облицовки, разработаны архитектурные рабочие проекты с целью восстановления первоначальных размеров памятника. На их основе стены фасада и внутренних частей были облицованы мрамором и восстановлен исторический вид памятника.



Кроме того, на основе обнаруженных на территории образцов шебеке из литого алюминия из алюминиевого материала способом литья были изготовлены с сохранением исторических размеров все шебеке и элементы декора, а также входная дверь, которые затем были привезены в город Шуша и установлены в соответствии с проектом. В центре зала установлен надмогильный камень из черного мрамора в форме сундука, бюст выполнен из белого мрамора.

Каждая деталь памятника восстановлена с учетом исторического вида. Реконструирована вся инфраструктура комплекса, проложены дренажные линии для дождевых вод и электрические линии. Опорные стены и площадка, как и раньше, облицованы гранитом. Вокруг, как это запечатлено на фотографиях прежних времен, посажены кусты роз разных сортов.

Ровно через 39 лет после открытия мавзолея, в уже освобожденной Шуше Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе ознакомления с ходом восстановительных работ, отмечал, что в то время - в период социализма возведение мавзолея в честь визиря хана было действительно чрезвычайным событием. "Именно благодаря настоянию и смелости Гейдара Алиева Азербайджан в то время смог добиться этого. Это место тоже было выбрано неслучайно. Здесь находится могила Моллы Панаха Вагифа. Создание и открытие мавзолея, с одной стороны, являлось признаком уважения Азербайджанской Республики к своей истории, а азербайджанского народа - к своим гениальным личностям. С другой стороны, открытие мавзолея в Шуше еще раз подтверждало, что Шуша - это азербайджанский город", - сказал глава государства.