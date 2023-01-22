МИД Азербайджана осудил осквернение Корана во время акции в Стокгольме.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД в Twitter.

"Исламофобские действия, такие как открытое преступление на почве ненависти, не являются выражением свободы слова. Мы призываем правительство Швеции привлечь к ответственности лиц, совершивших это преступление", - говорится в публикации.