Армяне создают фейковые «иностранные СМИ»

Телеграмм-канал "Бакинский Бурила" разоблачил очередной армянский фейк.

На канале "Баграмян 26" появилась публикация - якобы статья в некой Anglo-Kuwaiti Newsletter, которая пишет о злых азербайджанцах, у которых нет будущего. Ощущение, будто статья вышла в каком-то кувейтском англоязычном издании. Есть даже ссылка.

Делаем первый шаг - кликаем по ссылке и действительно видим данный текст на странице, внешне напоминающей публикацию в СМИ. Даже профиль автора есть - некая Надя, "наполовину кувейтка, наполовину англичанка".

Делаем второй шаг - открываем главную страницу этого "иностранного издания". Ой! Это частный блог, созданный ЧЕТЫРЕ ДНЯ НАЗАД! При этом в блоге всего три публикации, и сделаны они все сегодня с разницей в несколько минут.

Очевидно, кто-то просто пытается забить ленту контентом, подчищая концы - а "Баграмян 26" поторопился выкатить "статью влиятельного зарубежного издания".

Вот так работает армянская пропаганда. Точнее, так выглядит один из ее элементов.